Ferme vrouwen naaien ‘mondmaskers met een glimlach' in Brielpoort: “Er is nog plaats genoeg om te komen helpen” Anthony Statius

11 mei 2020

11u56 0 Deinze De Vlaamse vrouwenvereniging Ferm heeft maandagochtend haar naaiatelier geopend in de Brielpoort. Een eerste ploeg van zo’n dertig vrouwen kwam er mondmaskers met een venster maken, speciaal voor doven, slechthorenden en mensen met autisme. “Er zijn nu al 160 naaisters ingeschreven en er is de ganse week nog plaats voor extra vrijwilligers”, zegt Lieve Vandriessche.

De vrouwenbeweging Ferm, voorheen de KVLV, heeft van scholen voor buitengewoon onderwijs de vraag gekregen om mondmaskers met een venster te maken. Deze maskers maken het gemakkelijker om te liplezen en om non-verbale communicatie op te pikken. De vrijwilligers van Ferm installeerden zich maandag in de Brielpoort en maakten het er alvast gezellig: een streepje muziek op de achtergrond, koffie, koekjes, appels en aardbeien van de lokale fruitboeren en fijn gezelschap. Het doel: op een week tijd 1.675 mondmaskers maken.

“Er hebben zich nu al 160 vrouwen ingeschreven en zij komen verspreid over elf sessies”, vertelt Ferm-consulente Lieve Vandriessche. “Wij zorgen voor de stoffen en andere benodigdheden, de vrijwilligers brengen hun naaimachine mee. In de Brielpoort is er voldoende ruimte om de tafels ver genoeg uit elkaar te zetten en om dus de afstandsregels te respecteren. We willen zoveel mogelijk speciale mondmaskers maken, want voor doven, slechthorende en mensen met autisme zijn deze maskers met een venster bijna nergens te verkrijgen. Wie wil komen helpen is nog tot en met vrijdag welkom. Meer info via deze Facebookpagina. Inschrijven kan via lvandriessche@samenferm.be.”