Ferm rondt naaiactie af met meer dan 1.200 mondmaskers voor doven, slechthorenden en mensen met autisme Anthony Statius

15 mei 2020

15u41 1 Deinze De Vlaamse vrouwenvereniging Ferm heeft haar De Vlaamse vrouwenvereniging Ferm heeft haar naaiactie voor het goede doel vrijdagnamiddag afgerond. Meer dan 250 vrouwen maakten deze week zo’n 1.200 mondmaskers in de Brielpoort in Deinze. De mondmaskers werden overhandigd aan Hans Verpoest, pedagogisch adviseur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het bijzijn van nationaal Ferm-voorzitster Nik Van Gool.

Maandagochtend opende Ferm een tijdelijk naaiatelier in de Brielpoort. Dagelijkse kwam een team vrijwilligers mondmaskers met een venster maken, speciaal voor doven, slechthorenden en mensen met autisme. Deze maskers maken het gemakkelijker om te liplezen en om non-verbale communicatie op te pikken.

“In totaal hadden we 260 inschrijvingen en de vrijwilligers kwamen verspreid over elf sessies”, zegt Ferm-consulente Lieve Vandriessche. “Wij zorgden voor de stoffen en andere benodigdheden en de vrijwilligers brachten hun naaimachine mee. Uiteindelijk konden we meer dan 1.200 maskers maken.” Volgens Hans Verpoest, pedagogisch adviseur binnen Katholiek Vlaanderen zijn deze meer dan nodig: “Het mondmaskermodel met een venster zou eigenlijk overal als universeel model moeten gedragen worden. Zo zie je tenminste de gezichtsuitdrukking van de persoon die spreekt. We zijn blij met het initiatief van Ferm en deze lading maskers wordt alvast verdeeld onder de vijf dovenscholen in Vlaanderen. Ik doe graag nog een warme oproep aan iedereen die kan, om ook zo’n maskers te maken. Ze zullen nodig zijn.”