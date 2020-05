Ferm opent tijdelijk naaiatelier in Brielpoort: “800 mondmaskers voor doven, slechthorenden en mensen met autisme” Anthony Statius

05 mei 2020

15u02 0 Deinze De Vlaamse vrouwenvereniging Ferm opent volgende week een tijdelijk atelier voor mondmaskers in de Brielpoort in Deinze. “Iedereen is welkom om er samen mondmaskers met een venster te maken. Deze zijn bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met autisme”, zegt Lieve Vandriessche, consulente bij Ferm.

De vrouwenbeweging Ferm, voorheen de KVLV, heeft van scholen voor buitengewoon onderwijs de vraag gekregen om mondmaskers voor doven, slechthorenden en mensen met autisme te maken. Dit zijn mondmaskers met een venster die het gemakkelijker maken om te liplezen en om non-verbale communicatie op te pikken. Op de website maakjemondmasker.be wordt een patroon aangeboden om zo’n speciaal mondmasker te maken.

“Deze ‘mondmaskers met een glimlach’ zijn voorlopig nergens te koop”, zegt Lieve Vandriessche van Ferm. “De vraag is echter groot en dus kunnen we alle hulp gebruiken. Naaisters, knipsters, strijksters en inpakkers zijn volgende week allemaal welkom in zaal de Brielpoort in Deinze. Daar organiseren we een tof naaiatelier waar we zelf zorgen voor stof, linten, patroon, stikzijde en vooral voor sfeer, een drankje, een koekje en een streepje achtergrondmuziek. Uiteraard worden de nodige voorzorgen genomen en voorzien we voldoende afstand tussen de naaitafels, ontsmettende handgel en een product om de machines te ontsmetten. In de Brielpoort hebben we genoeg ruimte waar minstens 25 naaisters tegelijk kunnen werken aan de mondmaskers. We streven ernaar om minstens 800 mondmaskers met een venster te kunnen maken.”

Het naaiatelier van Ferm is open op maandag 11, dinsdag 12, woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 mei, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Mensen hebben ook de kans om ‘s avonds te komen. Het enige wat je moet meebrengen is een naaimachine en indien mogelijk stoffen zoals oude katoenen lakens.

Meer info via deze Facebookpagina. Inschrijven kan via lvandriessche@samenferm.be.