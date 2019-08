Feestelijke avondmarkt met Harmonieorkest en The Corvettes Anthony Statius

09u59 0 Deinze De Deinse Feesten gaan op vrijdag 2 augustus verder met de feestelijke avondmarkt. Deze vindt plaats van 17 tot 22 uur op de Markt van Deinze en dit jaar krijgt de markt een leuke retrotwist.

De feestelijke avondmarkt wordt zoals ieder jaar muzikaal opgeluisterd door een kermisconcert van het Harmonieorkest van Deinze en deze keer krijgen zij versterking van The Corvettes. Deze groep brengt hedendaagse nummers en klassiekers in een vintage stijl. Het wordt een swingende avond in rockabillystijl.

De optredens vinden plaats op het podium op de Markt ter hoogte van de bibliotheek. Het Harmonieorkest start om 19.30 uur en speelt eerst een half uurtje alleen. Van 20 uur tot 20.30 uur komen The Corvettes erbij en van 20.45 tot 21.45 uur sluiten The Corvettes af. De toegang is gratis.