Farmfabriek opent vrijdag de deuren: “Een mooie kruisbestuiving van kunstenaars en ondernemers” Anthony Statius

19 juni 2019

16u15 0 Deinze Met enige vertraging opent Farmfabriek dit weekend de deuren voor het grote publiek. Charlotte Martens, Joost Van der Cruysse en Hilde van de Guchte bouwden de vroegere Kringwinkel in de Slachthuisstraat om tot een verzamelplaats voor kunstenaars en lokale ondernemers. “De eerste ‘bewoners’ namen er ondertussen hun intrek en i edereen is welkom om hen te ontmoeten op de afterwork op vrijdag 21 juni en op de opendeurdag op zaterdag 22 juni”, zegt Charlotte.

In 2015 sloot de Kringwinkel Ateljee in de Slachthuisstraat de deuren en verhuisde naar de vroegere Standaard Boekhandel en Bel&Bo in de Tolpoortstraat. Het oude fabrieksgebouw stond even leeg, maar kreeg als snel een nieuwe bestemming. Drie Deinzenaren bouwden het pand van 2.500 vierkante meter om tot Farmfabriek, een plaats waar lokale ondernemers, kunstenaars en andere creatieve geesten allemaal onder één dak hun ding kunnen doen. “De bedoeling was dat Farmfabriek in oktober van start zou gaan, maar we hebben de restauratiewerken wat onderschat. We wilden ook eerst een groep bewoners verzamelen en dat is gelukt”, zegt Charlotte Martens.

Ondertussen telt Farmfabriek een vijftal vaste ‘bewoners’. Zo is er oprichtster Hilde van de Guchte met haar meubel- en interieurzaak Altoos (www.altoos.be), die ook het pand zelf een nieuwe inrichting gaf. Met Marnix Hoys en Trees De Mits zijn er ook kunstenaars aanwezig en verder is er ook Cornelia Kneuvels met Atelier Fluweel, die met haar eigenzinnige stijl en gedurfde stoffen van uw zitmeubel de blikvanger van uw interieur maakt. Tenslotte is er Lore Maegerman met haar Rariteitenkabinet (www.rariteitenkabinet.org). Op de Batjesmarkt was Lore al aanwezig met haar 'klankencaravan’ en nu heeft de muzikante uit Deinze een vaste stek in de Farmfabriek. “Met het Rariteitenkabinet wil ik muziek en bij uitbreiding kunst toegankelijk maken voor iedereen”, zegt Lore. “In mijn caravan trakteer ik de bezoekers op een klankmassage en laat ze hen onder andere de muzikale eigenschappen van keukengerief ontdekken. Met het Rariteitenkabinet organiseer ik tijdens de zomervakantie kampen en in september start ik met een muzikale jaaropleiding voor kinderen. Ik vertrek steeds vanuit spel en beweging en vanuit de kinderen zelf. Stil achter een bank naar het bord zitten staren, is er niet bij. De kinderen zullen niet eens merken dat ze aan het leren zijn.”

“Er is zeker nog plaats voor kunstenaars en lokale ondernemers”, zegt Charlotte Martens. “We gaan voor een gevarieerd aanbod zodat de bewoners elkaars publiek kunnen leren kennen en omgekeerd. Met Farmfabriek willen we niet alleen het pand en de stad nieuw leven inblazen, maar ook Deinze een beetje hipper maken.”

Meer info via www.farmfabriek.be.