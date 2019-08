Fantasyfans overspoelen kasteel Ooidonk Anthony Statius

11 augustus 2019

09u22 0 Deinze Vikings, elfjes, fauns, steampunkers, ridders en orks, er zijn maar weinig mythische figuren die dit weekend niet ronddwaalden rond kasteel Ooidonk in Deinze. Elftopia mag gerust bij de grootste en origineelste fantasyfestivals van het land gerekend worden.

De publiekstrekkers van de vierde editie van Elftopia waren acteurs John Rhys-Davies, gekend als de dwerg Gimli uit Lord of the Rings, en Stanislav Yanevski, ofwel Viktor Krum uit Harry Potter, maar de echte sterren van Elftopia waren de cosplayers die van heinde en verre kwamen om hun kostuums te tonen. Een leger van fotografen volgde in het kielzog en alle cosplayers lieten zich met veel trots fotograferen met het kasteel of de bossen rond Ooidonk als achtergrond.

Er werden heel wat steampunkers gespot, maar ook fauns waren goed vertegenwoordigd. De tweelingzussen Melissa en Larissa en hun vriendinnen Shana en Elisa kozen er dit jaar voor om als faun naar Elftopia te komen. “Wij zijn gek op mythische wezens en we vinden het leuk om zelf onze outfits samen te stellen”, klinkt het. “We doen niet mee met de cosplaywedstrijd, we doen dit gewoon voor de lol. We komen hier vooral om lekker te eten, te drinken en om te feesten natuurlijk.”

Elftopia komt volgend jaar terug, maar wie niet zolang kan wachten is op 26 oktober welkom op Helltopia, de Halloween-editie, die ook aan kasteel Ooidonk plaatsvindt.