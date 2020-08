Familiestokerij Filliers scoort goud op Amerikaanse SIP Awards Anthony Statius

17 augustus 2020

12u24 0 Deinze Filliers Distillery valt opnieuw in de prijzen. Op de prestigieuze Amerikaanse Spirit International Prestige Awards — kortweg SIP awards — sleepte de familiestokerij uit Bachte-Maria-Leerne 6 awards in de wacht, waarvan drie gouden medailles.

Het is voor Filliers Distillery niet de eerste keer dat hun producten in de prijzen vallen tijdens de SIP Awards. In 2016 werden hun gins ook al goed gesmaakt door het panel van Amerikaanse consumenten en ook vorig jaar ging Filliers naar huis met verschillende medailles.

In Irvine, in de Amerikaanse staat Californië, sleepte Filliers dit jaar 6 awards in de wacht. Uniek aan deze awards is dat het panel van juryleden voor 100% uit Amerikaanse consumenten bestaat die de prijzen uitreiken op basis van blind tastings. Dit jaar proefden 482 consumenten vanuit hun eigen huis 981 internationale spirits, onderverdeeld in meer dan 100 verschillende categorieën. Alle vijf inzendingen van Filliers scoorden hoog en keerden met een of meerdere awards huiswaarts. De Filliers Classic Dry Gin 28 scoorde goud, Filliers Young & Pure Genever scoorde dubbel goud en Filliers Barrel Aged Genever 8 Y.O. behaalde ook goud. De Filliers Barrel Aged Genever 17 Y.O. ging er met de zilveren award vandoor én kreeg de Innovation Award. De Filliers Single Malt Whisky 10 Y.O. viel twee keer in de prijzen: hij kreeg goud in de categorie van ‘Europese Whisky’s (exclusief Schotland en Ierland) en een ‘Best of Class Platinum’, de hoogste medaille in de categorie van ‘Design’.

CEO Bart Cnudde is een tevreden man: “Deze prijzen zijn een mooie erkenning voor de passie en het vakmanschap waarmee we dagdagelijks spirits maken. Voor ons zijn deze awards een beloning en een hoogtepunt in onze honderdveertigjarige geschiedenis.”