Familiebedrijf Les Potagers de Thomas krijgt Handmade In Belgium-label van Unizo: “Bewijs dat ook mensen met een beperking kunnen ondernemen” Anthony Statius

04 juni 2019

16u57 0 Deinze Het familiebedrijf Les Potagers de Thomas uit Landegem, bekend voor haar moestuinbakken, heeft op dinsdag 4 juni het Handmade In Belgium-label gekregen van ondernemersorganisatie Unizo. Een mooie erkenning voor Joël Eliat en zijn zoon Thomas, voor wie het project tien jaar geleden uit de grond werd gestampt. “Thomas is ondanks zijn lichte beperking een schitterende werkkracht”, zegt Joël.

Pionieren in het moestuinieren. Dat zou de leuze kunnen zijn van Les Potagers de Thomas uit Landegem. Het familiebedrijf maakt niet alleen moestuinbakken, -tafels en -accessoires, maar ze begeleiden ook mensen bij het opstarten van hun moestuin. Mede dankzij de familie Eliat is de moestuinbak op maat én hoogte van de klant ondertussen niet meer weg te denken uit de Belgische tuinen.

“Les Potagers de Thomas is oorspronkelijk gestart als een project voor onze zoon Thomas”, vertelt Joël. “Thomas heeft een lichte mentale achterstand, waardoor hij niet terecht kan in het gewone arbeidscircuit. Zijn toekomst lag vast in een beschutte werkplaats, maar wij hebben beslist om onze zoon toch andere kansen te bieden. In onze tuin hebben we een artisanale schrijnwerkerij waar Thomas en zijn jongere broer Julien onder ons toezicht tafelmoestuinen en moestuinbakken maken. Deze creaties zijn allemaal vervaardigd uit duurzame materialen en zo’n 80% is maatwerk. Voor onder andere mensen met rugklachten of mensen in een rolstoel kunnen wij een moestuin maken op de juiste hoogte. Ondertussen zijn er al honderden installaties, zowel bij particulieren als bij bedrijven die actief zijn in de horeca.”

“Het is niet altijd even gemakkelijk om samen met Thomas te werken, want uiteindelijk blijft hij een jongen met een beperking”, zegt Joël. “Maar hij leeft voor zijn werk en hij spreekt erover met hart en ziel. Wat ooit gestart is als een project voor hem is ondertussen een volwaardig bedrijf geworden en er komen iedere dag meer en meer bestellingen. Mijn droom is om ooit een groter atelier te bouwen, waar ook andere jongeren zoals Thomas aan de slag kunnen.”

Na tien jaar wordt het harde werk van de familie Eliat beloond met het HIB-label van Unizo. Dankzij het authenticiteitslabel Handmade in Belgium krijgt de consument de garantie dat het product ambachtelijk en met liefde gemaakt is. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking en een jury van ondernemers en experts kent dit label toe. Joël en Thomas kregen op dinsdag 4 juni het label uit handen van Johan Michels van Unizo Oost-Vlaanderen en Lieve Dhaenens van Unizo Nevele. “Naast het ambachtelijke aspect, is ook de sympathie voor het maatschappelijke lovenswaardig”, klinkt het bij Unizo. “De familie Eliat toont aan dat personen met een handicap tot het ondernemerschap in staat zijn als ze de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen.”