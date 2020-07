Familie Schotte opent opnieuw pop-uprestaurant Au Bon Endroit: “Extra tent voor meer bubbels” Anthony Statius

08 juli 2020

12u30 3 Deinze Genieten van een kreeftje, een côte à l’os of een frisse cocktail kan opnieuw bij de familie Schotte in Nevele. Didier, zijn vrouw Pascale en hun dochters Manon, Margot en Aurélie nodigen iedereen vanaf morgen uit in het pop-uprestaurant Au Bon Endroit.

Het pop-uprstaurant Au Bon Endroit in de Vierboomstraat is ondertussen een vaste culinaire waarde geworden in de streek rond Nevele. Didier Schotte, in een ver verleden de uitbater van restaurant De Paardenkop in Sint-Denijs-Westrem, kruipt al voor het derde jaar op rij achter zijn fornuis en ook dit jaar is iedereen welkom in de omgebouwde stallen in zijn idyllische tuin.

“Ons concept blijft grotendeels behouden", zegt Didier. “Je kan hier terecht voor huisgemaakte cocktails, biertjes en wijnen en op het menu staan verse tapas, côte à l’os of kreeft. Samen met mijn dochter Margot, die aan haar opleiding als kok begint aan Spermalie in Brugge, sta ik in de keuken en mijn vrouw Pascale en dochters Manon en Aurélie zorgen voor de bediening.”

“Een verandering ten opzichte van vorig jaar is dat we open zijn van donderdag tot en met zaterdag", zegt Margot. “Er is plaats voor 42 gasten en om voldoende afstand te bewaren hebben we een extra tent bijgezet, zodat iedereen lekker droog zit mocht het regenen. Omwille van de coronamaatregelen vragen we om te reserveren.”

Meer info via www.aubonendroit.be en de Facebookpagina Au Bon Endroit.