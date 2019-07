Familie Schotte opent idyllisch pop-uprestaurant in paardenstal: “Voorsmaakje van onze nieuwe zaak” Anthony Statius

13u35 0 Deinze Om te genieten van verse cocktails, een bordje tapas of een kreeft op een unieke locatie kan je ieder weekend van deze zomervakantie bij de familie Schotte terecht. Didier en zijn dochters Manon, Margot en Aurélie openden de pop-up Au Bon Endroit in hun prachtige tuin in de Vierboomstraat in Nevele.

In een ver verleden was Nevelaar Didier Schotte de uitbater van restaurant De Paardenkop in Sint-Denijs-Westrem. Ondertussen is de man al jaren werkzaam in de bouw en recent als ambtenaar, maar het horecabloed kruipt waar het niet gaan kan. Vorig jaar opende hij voor de eerste keer de pop-up Au Bon Endroit voor vrienden en kennissen, deze zomer is iedereen welkom.

“We noemen onze pop-up ‘the hidden gem among the pines’, de verborgen edelsteen tussen de sparren”, zegt Didier. “De gasten tafelen in de paardenstallingen in onze tuin en je krijgt er echt het gevoel dat je middenin een bos zit. Au Bon Endroit is een plek dicht bij huis waar je alles even vergeet en waar het zo gezellig is dat de tijd precies even stil staat. Je kan hier iedere vrijdag- en zaterdagavond terecht voor huisgemaakte cocktails, lekkere biertjes, heerlijke wijnen en frisse limonades en in de keuken of op de barbecue worden verse tapas, een goede côte à l’os of kreeft klaargemaakt. We werken zoveel mogelijk met lokale producten en vinden duurzaamheid zeer belangrijk. Zo zijn de rietjes in de cocktails eetbaar.”

Een van de charmes van Au Bon Endroit is dat het voor honderd procent een familiebedrijfje is. “Alle gerechten worden door mezelf en mijn dochter Margot klaargemaakt en mijn andere twee dochters Manon en Aurélie zorgen voor de bediening”, zegt Didier. “We komen goed overeen, al zit het er soms wel eens tegen in de keuken, maar in iedere goede keuken is er soms eens vuurwerk. Deze pop-up is een springplank naar de toekomst. Ik ben op zoek naar een geschikte locatie in Deinze om een nieuwe horecazaak te openen. Het geeft voldoening om de mensen hier met een glimlach te zien vertrekken, maar de grootste voldoening is om mijn dochters gelukkig te zien.”

Meer info via www.aubonednroit.be en de Facebookpagina Au Bon Endroit.