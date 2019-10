Fairtrade-ontbijt in Leiepoort campus Sint-hendrik Anthony Statius

22 oktober 2019

18u01 0 Deinze De gezinsbond Petegem-aan-de-Leie en de Wereldwinkel Deinze organiseren op zondag 27 oktober opnieuw een fairtrade-ontbijt in Leiepoort campus Sint-Hendrik.

Dit jaar gaat de opbrengst van het fairtrade-ontbijt naar de ‘Escuela de Musica Paco Cutumay’ in de provincie Morazan in El Salvador. Daar wil men jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding geven en ze op die manier uit de handen van jeugd- en drugsbendes houden.

Het ontbijt vindt plaats tussen 8 en 11 uur in de school Leiepoort campus Sint-Hendrik in de Guido Gezellelaan. Kaarten kosten 9 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen en ze zijn verkrijgbaar in de Oxfam Wereldwinkel Deinze in de Ghesquièrestraat 31. Inschrijven kan via info@careel.be of https://petegemaandeleie.gezinsbond.be/.