Extra signalisatiepijlen in alle fietsstraten Anthony Statius

03 juli 2020

12u24 0 Deinze Alle fietsstraten in Deinze krijgen extra witte pijlen om aan te duiden dat de fietsers er te allen tijde voorrang hebben. De eerste pijlen werden aangebracht in de Tolpoortstraat. De Fietsersbond reageert enthousiast.

De nieuwe witte signalisatiepijlen op het wegdek in de Tolpoortstraat zijn ook de Fietsersbond Deinze niet ontgaan. Voor voorzitter Bruno Fernagut mag deze extra signalisatie uitgebreid worden naar alle fietsstraten.

“In de Tolpoortstraat zijn op regelmatige afstand fietspijlen in het midden van de rijstrook aangebracht zodat fietsers weten dat ze de volledige breedte van de rijstrook kunnen gebruiken en dat auto’s dus achter de fietsers moeten blijven”, zegt Bruno. “Toch zijn er nog te veel chauffeurs die niet op de hoogte zijn dat men de fietsers niet mag voorbijsteken. De Fietsersbond pleit al jaren om de fietsstraten in Deinze duidelijker te maken. We zijn blij dat deze pijlen nu in de Tolpoortstraat zijn aangebracht en we vragen dat deze dus voor de duidelijkheid en de eenvormigheid op alle fietsstraten in Deinze wordt toegepast.”

Schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) laat weten dat de extra pijlen ook in de andere fietsstraten zullen worden aangebracht.