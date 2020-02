Extra kinderfilms tijdens krokusvakantie Anthony Statius

17 februari 2020

12u17 0 Deinze CC Leietheater zet tijdens de krokusvakantie extra kinderfilms op het programma. Naast de gebruikelijke familiefilm op woensdagnamiddag zal er ook film zijn op vrijdagnamiddag 28 februari om 15 uur en in plaats van één film worden er twee films tegelijkertijd vertoond.

“Ons filmwerking loopt als een trein”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Meer en meer mensen vinden hun weg naar het Leietheater en kunnen ons filmaanbod smaken. We willen daarom de komende maanden nog een versnelling hoger draaien. Zo organiseren we tijdens de krokusvakantie een kinderfilmfestival met films zowel op woensdag als op vrijdag. We vertonen twee films op hetzelfde moment, één voor kleuters en één voor de lagere school. Zo kan een gezin met kinderen van verschillende leeftijden eventueel naar twee verschillende films gaan kijken.”

Op woensdag 26 februari om 15 uur zijn de animatiefilm Solan & Ludwig: Reis naar de maan (5+) en de familiefilm Kapsalon Romy (9+) te zien. Op vrijdag 28 februari kunnen de gezinnen naar de nieuwste Nachtwacht-film komen kijken: Nachtwacht: Het Duistere Hart (7+). Daarnaast is er een compilatie animatiefilmpjes van Rita & Krokodil 3, waarin de twee dikke vrienden opnieuw dolle avonturen beleven gedurende 45 minuten.

Meer info en tickets via www.leietheater.be/films.