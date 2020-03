Extra coronamaatregel: skatepark en speelpleinen afgesloten Anthony Statius

16 maart 2020

18u56 0 Deinze De stad Deinze schakelt nog een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus. “We willen dat mensen zoveel mogelijk uit elkaars buurt blijven, daarom werden het skatepark aan jeugdhuis Brieljant en alle gemeentelijke speelpleinen afgesloten”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

“Heel veel inwoners doen nog steeds alsof er niets aan de hand is”, reageert de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) in een nieuwe videoboodschap. “Sla geen praatje met elkaar en houd minstens anderhalve meter afstand. Ik heb een besluit afgekondigd om de capaciteit in elke publieke plaats, zowel in open lucht als binnen, te beperken tot een persoon per vier vierkante meter. Op die manier krijgt iedereen vrije ruimte.”

“De speeltuinen gaan ook dicht", zegt de burgemeester. “Ook De Brielmeersen werd op bevel van de gouverneur al gesloten. We doen dat omdat we merken dat kinderen en jongeren er soms zelfs met hun grootouders samenkomen en dat is niet de bedoeling. We moeten ons zo weinig mogelijk verplaatsen en zo weinig mogelijk contact hebben. We menen het ernstig, we moeten samen de strijd tegen corona winnen.”

Jeugdschepen Rutger De Reu laat weten dat ook het skatepark aan jeugdhuis Brieljant werd afgesloten. “Wehebben het skatepark met nadarhekken afgezet en de speelpleintjes worden afgesloten met een lint. Het is een lastige maar nodige beslissing. Hopelijk kunnen we zo binnenkort allen samen opnieuw genieten op onze speelpleinen.”