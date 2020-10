Extra breed fietspad aan nieuwe ziekenhuisvleugel Anthony Statius

09 oktober 2020

11u04 0 Deinze Langs de Peter Benoitlaan in Deinze werd het fietspad verbreed ter hoogte van de nieuwe ziekenhuisvleugel. Het gaat om het stuk tussen de Schutterijstraat en de Meulenstraat.

Deinze kleurt steeds meer rood. De voorbije dagen werden in het stadscentrum op verschillende plaatsen extra wegmarkeringen voor fietsers en extra fietspaden aangebracht. Zo werd in de Tolpoortstraat tussen het station en het kruispunt met de Gentstraat een rode lijn in het midden van de weg getrokken om duidelijk aan te geven dat het om een fietsstraat gaat. In dezelfde straat werd deze week aan de verkeerslichten een extra lange fietsopstelstrook aangebracht.

Ook in de buurt van het Sint-Vincentiusziekenhuis investeert de stad in een veilige fietsomgeving. Zo werd het fietspad langs de Peter Benoitlaan ter hoogte van de nieuwe ziekenhuisvleugel een pak breder gemaakt. Het gaat om het stuk fietspad tussen de Schutterijstraat en de Meulenstraat. Hiervoor werden enkele parkeerplaatsen weggenomen. Ook in de Schutterijstraat komt een extra wegmarkering om aan te duiden dat daar de regels van een fietsstraat gelden.