Exclusieve whiskytasting bij drankenhandel Taveirne Anthony Statius

26 november 2019

09u43 0 Deinze Franky Taveirne van de gelijknamige drankenhandel in Deinze organiseert op donderdag 28 november een exclusieve whiskytasting. Geert De Bolle van The Whisky House zal de deelnemers laten proeven van enkele toppers uit zijn privécollectie.

Whiskyliefhebbers moeten donderdagavond bij Taveirne Wines & Spirits zijn. Eigenaar Franky Taveirne haalt met Geert De Bolle de bekendste whiskykenner van Vlaanderen in huis.

“In de jaren negentig was onze wijnhandel een van de eersten die whisky verkochten”, zegt Franky Taveirne. “Ondertussen vind je het overal en whiskeyclubs- en tastings schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is als whiskyliefhebber moeilijk om nog eens iets nieuws te proeven en daarom leek het ons opportuun om die liefhebbers eens extra te verwennen. Donderdag organiseren we een exclusieve proefsessie in samenwerking met The Whisky House uit Affligem. Geert De Bolle is sinds jaren de beste whiskykenner van Vlaanderen en heeft een privécollectie om u tegen te zeggen. Zo zal je onder andere kunnen proeven van een Hazelburn 8y 58.9-private cask bottle en een Glenglassaugh Vintage 1984, waarvan er slechts zeven flessen werden gemaakt.”

Sinds vorige maand voeren Geert en ik ook whisky in van vaten die zijn vader nog gekocht heeft in Schotland en die nu langzamerhand op de markt worden gebracht. Op 28 november wordt de eerste private botteling voorgesteld.”

De tasting start om 20 uur en inschrijven kan via info@taveirnewines.be.