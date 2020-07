Ex-leerkrachten André en Christiane vieren zestig jaar huwelijksgeluk Anthony Statius

09 juli 2020

16u46 0 Deinze André Depodt (88) en Christiane De Corte (81) uit Deinze hebben op donderdag 9 juli hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel stond jarenlang samen in het onderwijs in het atheneum in de Peter Benoitlaan in Deinze.

In het woonzorgcentrum Karel Picqué in Deinze was het nog eens tijd voor een glaasje bubbels en een stukje taart. André Depodt, die er al twee jaar woont, en zijn vrouw Christiane De Corte vierden er hun zestigste huwelijksverjaardag. Ze kregen bezoek van hun zoon Peter, diens vrouw Greet en hun kleindochters Tine en Janne. André en Christiane hebben nog een dochter Ann en nog twee kleinkinderen.

“Ik heb André leren kennen in het atheneum in Deinze, waar ik 37,5 jaar als kleuterleidster heb gewerkt”, zegt Christiane. “André heeft er ook altijd les gegeven. Men zegt altijd dat het geen goed idee is om dezelfde werkvloer te delen met je partner, maar ik kan zeggen dat het zeer gemakkelijk is. Naast de school gingen we vaak wandelen met Natuurpunt en vroeger hebben we veel gereisd.”