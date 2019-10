Ex-kleuterjuf begint met massage- en relaxatieworkshops voor kinderen: “Zo krijg je een grote klas helemaal rustig” Anthony Statius

16u57 0 Deinze Ann Van Speybroek (55) gelooft in de kracht van massage en relaxatie op de lagere school. Als kleuterjuf in basisschool Mozaïek in Astene wist ze haar klas altijd rustig krijgen en nu geeft Ann workshops Happy Kids Massage en Relax Kids in scholen en bij haar thuis in Drongen. “Mijn grote droom is om deze technieken te leren aan verpleegkundigen in kinderziekenhuizen. Zo worden die kindjes ook eens positief aangeraakt”, zegt Ann.

Als kleuterjuf is Ann Van Speybroek altijd begaan geweest met het welzijn van kindjes. Sinds 1987 stond Ann onafgebroken voor de eerste, tweede en derde kleuterklas in basisschool Mozaïek Astene (Deinze), maar begin dit schooljaar ging ze voor een plotse carrièrewending. Ann nam loopbaanonderbreking om haar ware passie na te jagen: massage- en relaxatieworkshops geven aan kinderen en ouders.

Cursussen

“Yoga en relaxatie heeft me altijd geïnteresseerd en in de mate van het mogelijke deed ik af en toe enkele oefeningen in de klas”, vertelt Ann. “Ik ondervond al snel de heilzame werking van relaxatiemethodes en massagetechnieken bij jonge kindjes. Leerkrachten met een drukke klasgroep, die de les beginnen met een korte massagesessie, krijgen onmiddellijk al een veel rustigere klas. Ik wilde me hier meer in verdiepen door cursussen te volgen en nu heb ik de stap gewaagd om hier volledig voor te gaan.”

Onder de naam Twinkle geeft Ann verschillende soorten workshops. “De Happy Kids Massage is een vorm van kindermassage die over de kleding heen gegeven kan worden. Onderlinge kindermassage betekent dat de kinderen het in groep aan elkaar kunnen geven. Door middel van vrolijke kaarten, kriebelliedjes en verhaaltjes zijn de kinderen hier snel mee weg. Het zijn allemaal zeer eenvoudige masssagegrepen, maar ze hebben onmiddellijk effect. Het is zalig om te zien hoe de kindjes elkaar helemaal tot rust kunnen doen komen. Ik geef ook workshops voor kinderen en ouders. Om deze workshops te kunnen geven, ging ik in de leer bij Corina Elzenaar, de Nederlandse massagetherapeute die de methode heeft ontwikkeld.”

Training aan verpleegkundigen

“Naast de massage heb ik ook een opleiding tot Relax Kids-coach gevolgd”, vervolgt Ann. “Dit is een relaxatiemethode waarbij kinderen door onder andere beweging, mindfulness, yoga , ademhalingsspelletjes, en onderlinge massage volledig tot rust komen.Hierbij maak ik ook vaak gebruik van het spel Schatgravers, waarbij de kinderen op zoek gaan naar hun eigen talenten en die van hun klasgenoten. Naast de workshops voor kinderen en hun ouders geef ik ook trainingen aan mensen die professioneel met kinderen werken, zoals leerkrachten, onthaalouders of mensen uit de zorgsector. Mijn grote droom is om ook verpleegkundigen in kinderziekenhuizen een training kindermassage te kunnen geven. Massage zorgt ervoor dat het gelukshormoon oxytocine vrijkomt en dit leidt tot rust, minder stress en een betere weerstand. Zo kunnen zieke kindjes, die in het ziekenhuis vaak negatief aangeraakt worden, ook eens op een positieve manier benaderen. Want daar draait het uiteindelijk om, kinderen een goed gevoel geven.”

Meer info via de Facebookpagina ‘Twinkle’.