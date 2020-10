Ex-atlete Marlien (29) laat mama’s fitnessen met hun boreling Anthony Statius

13 oktober 2020

12u53 0 Deinze Mama’s die na de bevalling willen sporten kunnen dat in Deinze nu ook doen samen met hun pasgeboren baby. Voormalig atlete en Belgische kampioen op de 400 meter Marlien De Jans (29) is deze zomer gestart met ‘Mommy & Me’, een fitnessreeks waarbij je geen halters nodig hebt, maar wel een kirrend kindje.

Bij Marlien De Jans uit Deinze is sport altijd een belangrijk deel van het leven geweest. Toen ze zes jaar oud was sloot ze zich aan bij Atletiekclub Deinze en tot twee jaar geleden was ze op competitief niveau een te duchten tegenstander op de piste. In 2018 werd ze Belgisch kampioen op de 400 meter, een hoogtepunt in haar sportieve carrière. In juli vorig jaar beviel Marlien van haar eerste kindje Oscar en dat zette haar wereld op zijn kop. Toch vond de jonge mama een manier om onmiddellijk terug te kunnen sporten.

“Het grootste probleem is dat je na de bevalling weinig tijd en energie hebt om te sporten”, zegt Marlien. “In Gent heb ik sportlessen voor mama’s en baby’s gevolgd en daar heb ik veel aan gehad. Ik werk als kinesitherapeut bij de groepspraktijk Facet in de Kastanjelaan in Petegem en ik kreeg het idee om dit concept ook in Deinze te introduceren. Zo ben ik in augustus dit jaar gestart met groepslessen onder de naam Mommy & Me.”

“De lessen die ik geef zijn voor mama’s met kindjes van 3 tot 12 maanden oud”, legt Marlien uit. “In kleine groepjes van maximum zes personen geef ik fitnessoefeningen waarbij vooral de bil-, buik-, en bekkenbodemspieren worden versterkt. Zorgverleners en specialisten raden mama’s aan om zo snel mogelijk na de bevalling te beginnen trainen zodat het lichaam, dat tijdens de zwangerschap en vooral tijdens de bevalling toch flink heeft afgezien, zich sneller kan herstellen. Sporten is ook belangrijk om de conditie en het energieniveau op peil te houden. Het bijkomende voordeel is dat je je baby kan meebrengen. Geen gedoe om een babysit te vinden en geen schuldgevoel meer omdat je tijd voor jezelf maakt. Integendeel, het zorgt voor quality time met je pasgeboren zoon of dochter. De baby’s worden actief betrokken bij de oefeningen. Het is eigenlijk fitness waarbij niet met halters gewerkt wordt, maar waarbij mama’s hun kindje als gewicht gebruiken. Plezier maken staat centraal.”

Op zaterdag 7 november start een nieuwe lessenreeks van Mommy & Me. “In de zomer vinden de lessen buiten plaats op het grasveld naast de Sint-Pauluskerk in Petegem en in de winter is dat bij Facet. Daar is voldoende ruimte om in een kleine groep op veilige afstand van elkaar te sporten”, zegt Marlien.

Meer info via Instagram en de Facebookpagina ‘Mommy & Me Deinze’.