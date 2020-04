Evy Gruyaert trakteert coronahelden op me-time na lockdown Anthony Statius

18 april 2020

11u31 0 Deinze Evy Gruyaert is op zoek naar helden en heldinnen die zich inzetten tijdens de coronacrisis. Twintig mensen maken na de lockdown kans op twee weken me-time in het E-Fit Center X Evy Gruyaert in Driespoort Shopping .

“De initiatieven voor de helden van de zorg rijzen uit de grond”, zegt zaakvoerder Stephanie Raedt. “In de eerste plaats voor de zorgmedewerkers die zich dagelijks inzetten tijdens de coronacrisis, maar ook voor wie in de voedingssector, logistiek en andere ondersteunende sectoren werkzaam is. Wij willen ons steentje bijdragen en daarom zijn we op zoek naar helden en heldinnen om te verwennen in het E-Fit Center X Evy Gruyaert. Evy roept in een videoboodschap op onze Facebookpagina op om mensen te ‘taggen’ die dit verdienen. Twintig personen worden dan op twee weken me-time getrakteerd na de lockdown. Dit met een programma naar keuze van de E-Fit Beauty & Slim, de passieve E-Fit variant.”

Meer info via www.efitcenter.be.