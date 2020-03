Evy Gruyaert houdt mensen fit met online workouts Anthony Statius

27 maart 2020

11u28 0 Deinze Het E-Fit Center X Evy Gruyaert uit Deinze heeft een Facebookgroep met online workouts voor haar klanten gelanceerd. Evy Gruyaert, die het gezicht is van het E-Fit Center, geeft er regelmatig trainingsvideo’s, recepten en tips om de mensen tijdens de coronaquarantaine in beweging te houden.

Ook het E-Fit Center X Evy Gruyaert in Deinze moest de deuren sluiten door het coronavirus. Toch willen ze hun klanten, de E-Fitters, aan het bewegen houden. Elke dag krijgen zij trainingen, recepten en tips via de besloten Facebookgroep E-Fit Boost Programma.

“We willen dat onze klanten blijven bewegen”, klinkt het bij Evy Gruyaert. “Het idee ontstond om samen met E-Fit Benelux de besloten Facebookgroep E-Fit Boost Programma op te starten. Samen met andere E-Fit Coaches geven we live trainingen, delen we trainingsvideo’s, recepten en andere tips om de E-Fitters fit en slank te houden. De groep telt na een week al meer dan 1.000 leden. Ook niet-leden kunnen aansluiten door het E-Fit Center te contacteren. Gezond eten en bewegen is momenteel de boodschap die we krijgen. Wij laten de moed niet zakken door dit virus.”

Meer info via www.efitcenter.be.