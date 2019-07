Evenementenplein Gottem opgelapt Anthony Statius

08 juli 2019

15u29 2 Deinze Het nieuwe Camiel De Waegenaere-plein in Gottem-dorp is de voorbije weken opgelapt. De kunststoffen rasters tussen de betonnen platen waren helemaal kapotgereden door parkerende auto’s en deze werden vervangen door beton.

In september vorig jaar werden in Gottem een nieuwe dorpsweide en een evenementenplein ingehuldigd. Het plein, dat werd genoemd naar de kunstenaar Camiel De Waegenaere, ligt langs de Oude Heirbaan (N440) en het kan dienen als parking en als locatie voor evenementen. Maar al snel bleek dat de kunststoffen rasters tussen de betonvlakken niet bestand waren tegen het op- en afrijdende autoverkeer.

“De uitvoering van de werken door de aannemer was niet naar ons goeddunken en we hebben de rasters laten vervangen door betonelementen. Hiervoor was het plein een tijdje onbereikbaar, maar intussen is het opnieuw open”, zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V).