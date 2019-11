Eva Mouton verkoopt cadeautjes bij Mister T Anthony Statius

28 november 2019

11u20 0 Deinze Cartoonist Eva Mouton neemt o p zaterdag 30 november even de winkel van Mister T in Hansbeke over. Je vindt er allerlei unieke geschenken voor onder de kerstboom.

Net zoals vorig jaar nodigen Tom Verscheure en Femke Maes van Mister T, het grafisch ontwerpbureau uit Hansbeke, Eva Mouton uit voor een pop-up cadeaubeurs. De bekende cartoonist brengt haar wenskaarten, boeken en kalenders mee en Tom en Femke stellen er hun nieuwe kerstsweaters voor, alsook hun baby rompers en salopettes zullen pasklaar zijn.

Iedereen is welkom van 11 tot 18 uur in de Grote Merestraat 3 in Hansbeke. Meer info via het Facebookevent.