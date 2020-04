Eulalie (11) verrast buren en wandelaars met raadsels en gedichten: “Traditie van overleden papa weer opnemen” Anthony Statius

18 april 2020

11u59 5 Deinze In Zonneschijn Deinze zorgt Eulalie De Rycke bijna dagelijks voor entertainment voor de buren en wandelaars. Het elfjarig meisje hangt geregeld raadsels en gedichtjes aan de afsluiting naar haar huis. “Zo hebben de mensen iets te doen tijdens de lockdown", zegt Eulalie.

Twee mannen zijn geboren op dezelfde dag in hetzelfde jaar en op hetzelfde tijdstip. Ze hebben dezelfde vader en moeder en toch is het geen tweeling. Hoe kan dit? Wie het antwoord wil weten op dit raadseltje en in de buurt van Zonneschijn in Petegem-aan-de-Leie woont, kan dit misschien binnenkort vinden ter hoogte van huisnummer 4. Aan de afsluiting van de weide naast haar huis hangt Eulalie De Rycke af en toe raadsels, mopjes en gedichten om haar buren en wandelaars te entertainen.

Kippen en schaap

“Ik ben hiermee gestart in de paasvakantie en ik heb al veel positieve reacties gekregen", zegt Eulalie. “De kippen en ons schaap Shaun lokken sowieso geregeld toeschouwers en ik zorg voor nog een beetje extra afleiding voor wie hier passeert. Mijn papa hing in zijn jonge jaren ook vaak gedichtjes op in zijn straat. Hij is drie jaar geleden overleden (Eulalie is de dochter van Bernard De Rycke, de regisseur die de kortfilms In a Landscape , Endurance en Koffie maakte voor hij in 2017 overleed aan een hersentumor, red.) en daarom vond ik het leuk om deze traditie verder te zetten.”

Voor wie het wil weten: het antwoord op het bovenstaande raadsel is: het gaat om een drieling.