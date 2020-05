Erkenning voor lokale erfgoeddienst Leie-Schelde Anthony Statius

07 mei 2020

12u09 0 Deinze Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft het licht op groen gezet voor de nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Leie-Schelde. Deinze, De Pinte, Nazareth, Zulte en Gavere maken deel uit van deze nieuwe IOED.

Een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst stelt een geïntegreerd onroerenderfgoedbeleid op voor minstens drie gemeenten, ondersteunt hen bij de uitvoer ervan, en kan optreden als projectpartner. Vlaanderen telt momenteel dertig erkende IOED’s en de nieuwe IOED Leie-Schelde zal zo’n beleid uitwerken voor Deinze, De Pinte, Nazareth, Zulte en Gavere.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Deze nieuwe IOED is ontstaan uit een intensieve regionale samenwerking rond erfgoedzorg. De deelnemende gemeenten verenigen zich op vlak van onroerend erfgoed, naar analogie met hun samenwerking in de gelijknamige cultuurregio Leie Schelde, en in het intergemeentelijk verbond Veneco.”