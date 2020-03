Erik Vlaminck vervangt Pascal Verbeken in Een uur cultuur Anthony Statius

02 maart 2020

12u45 0 Deinze Wegens onvoorziene omstandigheden kan Pascal Verbeken op zondag 8 maart niet aanwezig zijn tijdens ‘Een uur cultuur’ in het Leietheater. Hij wordt vervangen door auteur Erik Vlaminck.

Na zijn succesvolle roman Suikerspin oogstte Erik Vlaeminck vooral succes met Brandlucht. Het boek verscheen intussen in het Engels en stond op de longlist van de Libris- en AKO-literatuurprijs. In Nederland scoorde hij met De zwarte brug dat in het tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD) als boek van de maand werd genomineerd. Uit woede en onbegrip is een pamflet over de schande van de armoede dat hij samen schreef met Jos Geysels. Met zijn Brieven van Dikke Freddy, die hij inmiddels een kwarteeuw schrijft, is hij erin geslaagd als schrijver het grote publiek te bereiken. Een berg mens onder witte lakens, zijn nieuwe roman, brengt het verhaal van een schrijver die in het ziekenhuis belandt en de kamer moet delen met een man die nooit zwijgt.

Journalist Carlos Alleene gaat op zondag 8 maart van 11 tot 12 uur in gesprek met Erik Vlaminck en dit in het Leietheater. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via www.leietheater.be.