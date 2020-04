Erfgoedtijdschrift Het Land van Nevele verschijnt een maand vroeger Anthony Statius

20 april 2020

16u36 0 Deinze Het erfgoedtijdschrift ‘Het Land van Nevele’ wordt in coronatijden al volgende week verspreid aan de 615 leden/abonnees. “Op die manier kunnen mensen in afzondering de publicatie nu al lezen en de vele illustraties bekijken”, zegt voorzitter Stefaan De Groote.

In het nieuwe tijdschrift van de heemkundige kring Het Land van Nevele staat een hele waaier aan artikels. “Eddy Vaernewijck brengt met ‘Ad multos annos. Een beknopt levensverhaal van broeder Gommarus’ op basis van teruggevonden documenten en foto’s”, aldus Stefaan De Groote. “In 1886 vermoordde een Nevelaar een Deinse sigarenkoopman. Paul Huys ontleedde de tragische historie, inclusief het assisenproces. Daarnaast is er een verhaal over voetbaltalent Honoré Martens, de link tussen het stadswapen van Deinze en de bloedige kruistochten en de uitgeweken Vlaamse families in het Amerikaanse Moline. Twee voortrekkers van de erfgoedraad, Eva Devooght en Luc Bauters, geven met ‘Onbekend maar niet onbemind: de erfgoedraad Deinze - Het Land van Nevele’ een inkijk in dit adviesorgaan van Deinze.”

Dit en nog veel meer in het nieuwe erfgoedtijdschrift dat nu al te koop is. De prijs bedraagt 20 euro. Informatie is te vinden in www.landvannevele.com.