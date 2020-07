Erfgoedcentrum heemkundige kring opent voor het publiek Anthony Statius

25 juli 2020

16u41 0 Deinze Het erfgoedcentrum van de heemkundige kring Het Land van Nevele in Hansbeke opent binnenkort even de deuren voor het publiek.

In het erfgoedcentrum van Het Land van Nevele vind je een heemkundige bibliotheek, een fototheek, een cartotheek en een verzameling losse documenten. Er wordt heel wat informatie bewaard over de dertien gemeenten die deel uitmaken van het historische Land van Nevele: Bachte-Maria-Leerne, Hansbeke, Landegem, Lotenhulle, Meigem, Merendree, Nevele, Poesele, Poeke, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Vosselare en Zeveren. Je vindt er ook boeken over Aalter, Deinze en de Leiestreek en over Cyriel Buysse, de gezusters Loveling en de vele andere en actuele Nevelse auteurs.

Het centrum bevindt zich in Hansbekedorp 10A en is normaal gezien niet toegankelijk voor het publiek. Op zondag 2 augustus van 10 tot 12 uur en op dinsdagavond 4 augustus van 20 tot 22 uur gaan de deuren wel even open. Bezoekers moeten wel eerst een afspraak maken met bibliothecaris Jan Luyssaert op het mailadres: jan.luyssaert@gmail.com. De coronaregels zijn van toepassing en het dragen van een mondmasker is verplicht.

Meer info via www.landvannevele.com.