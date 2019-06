Erasmusatheneum en KMSK Deinze geven vanaf september voetbalopleiding aan eerstejaars Anthony Statius

04 juni 2019

21u02 10 Deinze De eerstejaars van het GO! Erasmusatheneum Deinze kunnen vanaf september een voetbalopleiding volgen binnen de schooluren van een voltijdse schoolopleiding. Hiervoor gaat de school in zee met voetbalclub KMSK Deinze, een primeur in de Leiestad. “Ze krijgen vier lesuren per week voetbaltraining van hun gediplomeerde trainers op de terreinen aan de Stadionlaan”, zegt adjunct-directeur en initiatiefnemer Michael Van Coppenolle.

Naast creatie en vormgeving, Latijn, STEM en wetenschappen kunnen eerstejaars in het Erasmusatheneum van Deinze vanaf 1 september ook voor een hoofdmodule voetbal kiezen. Bovenop het basispakket krijgen deze leerlingen vier uur per week een opleiding voetbal. Niet van de leerkracht lichamelijke opvoeding, maar wel van gediplomeerde trainers van KMSK Deinze.

Blinde vlek

“De voorbije jaren zag ik een enorme interesse in voetbal bij de leerlingen van de verschillende graden”, zegt Michael Van Coppenolle. “We namen al deel aan zo’n twintig minivoetbaltoernooien en het aantal deelnemers blijft maar groeien. Het is mooi om te zien dat deze leerlingen zich in het weekend vrijmaken en dat deze wedstrijden vaak ook een extra stimulans zijn om ook op de schoolbanken goed te presteren. Zo groeide het idee om voetbal als keuzevak te integreren in het lessenrooster. Je vindt soortgelijke opleidingen in Waregem en Brugge, maar de regio Deinze bleef tot nu toe een blinde vlek op de kaart. Dankzij KMSK Deinze komt hier nu verandering in. Onze school heeft net zoals de voetbalclub de ambitie om te groeien en met deze samenwerking kunnen we onze ambities alleen maar versterken.”

Extra uitstraling

“Deze opleiding geeft onze club extra uitstraling”, zeggen commercieel medewerker Björn Sengier en administratief medewerker Toon Maebe van KMSK Deinze. “Op deze manier willen wij de jeugd stimuleren om te voetballen, maar we willen hen ook motiveren om op school hun best te doen. De leerlingen die voor deze module kiezen zullen twee keer per week twee lesuren voetbaltraining krijgen door onze trainers. Naast techniek zal er ook aandacht zijn voor onder andere videoanalyse en anatomie.”

We willen de jeugd stimuleren om te voetballen, maar we willen hen ook motiveren om op school hun best te doen Toon Maebe, Administratief medewerker KMSK Deinze

“Het is dus niet zomaar enkele uren per week balletjes trappen”, zegt Michael Van Coppenolle. “De lessen voetbal worden gegeven binnen de schooluren en vormen een evenwaardig onderdeel van het lessenpakket. Daarnaast zullen zij net zoals de andere eerstejaars op woensdagvoormiddag kiezen uit modules van twee lesuren per week voor een periode van zes weken zoals Latijn, hout, schilderen, engineering, sciencelab, lingolab, eco-atelier, mens & creativiteit, music@school of sport, waarbij ze andere talenten kunnen verkennen, verdiepen en versterken. In de basisvorming wordt wekelijks twee lesuren Rots en Water ingericht waarbij er onder andere gewerkt zal worden aan de fysieke en mentale weerbaarheid van de jongeren. De lessen voetbal worden niet beoordeeld op punten, tijdens de open klassenraden zal er meermaals gecommuniceerd worden met de ouders en de leerlingen over de vooruitgang en schoolresultaten. Deze blijven van primair belang, een gezond evenwicht is essentieel.”

“Om deze trainingen kwaliteitsvol aan te bieden, starten we met een klas van maximum zestien leerlingen”, vervolgt Michael Van Coppenolle. “Indien het een succesverhaal wordt, dan breiden we dit in de toekomst graag uit naar andere leerjaren. Inschrijven kan tot en met 5 juli en vanaf 19 augustus.”

Meer info via www.erasmusatheneum.be.