Erasmus serveert griezelige snacks voor Rode Neuzen Dag Anthony Statius

28 oktober 2019

09u08 2 Deinze De leerlingen van basisschool Erasmus in Deinze hebben een Halloweenmarkt georganiseerd ten voordele van Rode Neuzen Dag.

Op deze markt kon iedereen proeven van griezelige snacks, want de kinderen hadden zelf geknutseld, wafels gebakken, donuts versierd en griezelige popcorn, bloederige fruitsla en pompoensoep gemaakt. “Dit initiatief kadert in onze visie rond leerplezier”, zegt directrice Valerie Verstraeten. “We willen dat kinderen zich op school goed voelen en daarom werken we rond welbevinden. We kregen hiervoor subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen en Rode Neuzen Dag. Dat onze manier van werken loont, kwam tot uiting tijdens de doorlichting van de inspectie twee weken geleden, waarin we een prachtig rapport behaalden.”