Enkel voeding op Petegemse markt: “Mensen kopen meer brood dan anders” Anthony Statius

14 maart 2020

10u18 0 Deinze Nu alle publieke gebouwen en horecazaken dicht zijn, zijn er nog maar weinige openbare plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Gelukkig is er de wekelijkse markt in Petegem nog. Die trok niet echt minder volk dan anders, al hielden de marktgangers wat meer afstand van elkaar.

Op de markt van Petegem staan minder kramen dan anders. De federale overheid besliste immers dat enkel kramen met voedingswaren toegelaten zijn en dus moesten de marktgangers het zonder bloemen, wenskaarten of een nieuw paar kousen doen. Bakker Henk Demuynck van het bekende kraam met de Diksmuidse boterkoeken, die stond er wel.

“De opkomst is niet veel minder dan anders”, zegt Henk. “Wat we wel merken, is dat mensen meer brood kopen en minder koffiekoeken en patisserie. En aan ons kraam wordt bijna over niets anders gepraat dan het coronavirus. Het is nog koffiedik kijken wat de komende weken ons zal brengen. Voorlopig zijn we van plan om ook op de woensdagmarkt in Deinze te staan. Indien we door de omstandigheden tijdelijk geen markten meer zouden kunnen doen, is dat geen ramp. We zijn twintig jaar bezig en dan kan je wel tegen een stootje.”

Voor vele marktgangers is het een verademing om even buiten te komen. “We moeten het nu niet gaan zoeken, maar het kan volgens mij geen kwaad om naar de markt te gaan”, zegt Carine uit Petegem. “Bang om besmet te worden ben ik niet, zolang mensen voldoende afstand houden is er geen probleem. Ik kom geregeld naar de markt om vlees, vis en groenten te kopen en ik ben van plan om dit de komende weken te blijven doen.”

Ook burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) kwam een kijkje nemen op de markt van Petegem. “De regering heeft beslist dat markten wel nog mogen plaatsvinden. We zullen voor de woensdagmarkt in Deinze wel bijkomende maatregelen aankondigen. We vragen wel aan de mensen die gaan winkelen om zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden”, aldus de burgemeester.