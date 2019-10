Enige fotoclub van Deinze houdt het voor bekeken: Klik zet tijdens kermisweekend laatste keer vijftigjarigen van Hansbeke in de kijker Anthony Statius

11 oktober 2019

12u52 0 Deinze De Hansbeekse Fotoclub Klik houdt dit weekend voor de laatste keer een fototentoonstelling. In de gemeentezaal van Hansbeke geven de vijf overgebleven leden een uniek overzicht van alle vijftigjarigen die de voorbije 29 jaar ooit geposeerd hebben voor een van hun lenzen. “We eindigen in schoonheid, maar ik sluit een nieuwe fotoclub niet uit", zegt voorzitter Mireille Heindryckx.

Het verhaal van Fotoclub Klik begon 38 jaar geleden bij de Hansbeekse leerkracht Romain De Vreese. Als amateurfotograaf wou hij zijn passie voor fotografie delen met anderen en al gauw verzamelde hij een groepje gelijkgestemden rond zich. Met leden van het eerste uur Eddy Langeraert, Guido Van Der Vennet, Danny Ghyselbrecht en Joris Ghyssels was Fotoclub Klik een feit. In de loop van der jaren vervoegden ook Gust Lagaisse, Koen De Groote en wijlen Fernand Neerman de rangen en nu telt de clique van Klik nog vijf leden: ex-burgemeester van Nevele en huidig schepen van Deinze Johan Cornelis, Ria Vroman, Martine De Meyer, Rebecca Van Wanseele en Mireille Heindryckx, die na het plotse overlijden van oprichter Romain De Vreese de voorzittersfakkel in 2012 overnam.

“We zijn altijd een atypische fotoclub geweest”, vertelt Mireille, die al sinds 1987 lid is van de club. “Klik was van in het begin diep verankerd in Hansbeekse grond en we hebben nooit de intentie gehad om uit te breiden. Onze werking draait vooral rond onze jaarlijkse tentoonstelling, die we nu al 38 jaar op rij organiseren. De eerste tentoonstellingen vonden plaats in het toenmalige café Dorpshuis, later in het cultuurhuis en in het klooster en momenteel is de gemeentezaal van Hansbeke onze vaste stek.”

“ Sinds 29 jaar zijn de Hansbeekse vijftigjarigen een vast item geworden van die tentoonstellingen”, vult Johan Cornelis aan. “Ieder jaar gaan we op zoek naar Hansbekenaren die vijftig jaar geworden zijn of nog moeten worden en we zetten hen op foto. Dit zijn telkens portretten in zwart-wit waarbij we ook de hobby of het beroep van de mensen in beeld proberen te brengen. Deze reeks is uitgegroeid tot een klassieker, waar honderden mensen op af komen. Het is een sociaal evenement waarmee we een dorpsgevoel willen creëren en nieuwe inwijkelingen willen integreren in Hansbeke. Naast de vijftigjarigen tonen de leden ook nog eens elk hun eigen fotoreeks.”

Privacyregels

Komend weekend organiseert Klik voor de laatste keer een tentoonstelling en dit is tegelijk ook het einde van de enige fotoclub van de fusiestad Deinze. “De hoofdreden waarom we stoppen is dat we door de nieuwe privacyregels steeds moeilijker aan de gegevens van de vijftigjarigen geraken. Er zijn ook steeds meer nieuwe inwijkelingen in Hansbeke en die kennen onze club en onze jaarlijkse portrettenreeks niet, waardoor ze moeilijker te overtuigen zijn om voor onze lens te poseren. Dit maakt het voor ons meer en meer een tijdrovende bezigheid. Het is met pijn in het hart, maar we willen eindigen in schoonheid. Naast de vijftigjarigen van 2018 - door de verkiezingen in oktober was de gemeentezaal vorig jaar niet vrij - en 2019 zullen we ook een uniek overzicht geven van alle gefotografeerde vijftigjarigen vanaf het geboortejaar 1940 tot 1969. Daarna schenken we ons archief aan de heemkundige kring Het Land van Nevele.”

Maar of het definitief gedaan is met foto’s trekken, dat willen de leden van Klik niet gezegd hebben. “Fotografie blijft onze passie en ik ben sowieso van plan om iets nieuws te starten”, zegt Mireille. “Deze groep hangt zeer sterk aan elkaar en ook onze partners en familieleden hebben ook altijd deel uitgemaakt van de club. Zolang het nog klikt, blijven we elkaar zien.”

De tentoonstelling Klik End is te zien op zaterdag 12 oktober van 14 tot 22 uur, op zondag 13 oktober van 10 tot 12 uur en van 14 tot 21 uur en op maandag 14 oktober van 9.30 tot 13 uur. De toegang is gratis.

Meer info via 0471/85.70.13 en fotoclubklik@hotmail.com.