Engie Parkies starten met Soulbrothers Anthony Statius

01 juli 2019

11u05 0 Deinze De Engie Parkies, beter gekend als de Kaandelconcerten, gaan woensdagavond van start met Soulbrothers. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in het Kaandelpark.

Voor de achttiende keer worden in Deinze de Engie Parkies georganiseerd. Vanaf woensdag 3 juli zijn er zeven woensdagen op rij gratis optredens in het Kaandelpark. Soulbrothers mag de spits afbijten.

Soulbrothers, dat zijn Charel van Domburg (bekend van The Magical Flying Thunderbirds), Vincent Goeminne (The Dinky Toys) en Wim Soutaer (bekend van hits als ‘Allemaal’ en ‘Dansen’). Straffe muzikanten die zich aan alle genres wagen, maar vooral professionele humoristen. Deze opzwepende powermix zorgt keer op keer voor feest, plezier, een ongelofelijke ervaring en veel muziek.

De bars en het eetkraam openen om 19.30 uur en het optreden start om 20.15 uur. Het einde van de avond is voorzien omstreeks 23.15 uur. De toegang is gratis. De komende weken zijn er nog optredens van N8N, Metejoor, Mama’s Jasje, Belle Perez, Barbara Dex en Imagine No Lennon.

Meer info op www.engieparkies.be.