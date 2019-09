Ellen Devos, bekend van de ‘E3-kikker’ kroont zich tot beste bodypaintster van het land: “De preutsheid is bijna volledig weg” Anthony Statius

15 september 2019

19u17 1 Deinze Ellen Devos (26) uit Deinze heeft zaterdag het Belgisch kampioenschap bodypaint gewonnen. Vlaanderen leerde het werk van Bodypaint by Ellen al kennen in maart, toen de twee als kikker beschilderde modellen op de banner van de wielerwedstrijd E3 BinckBank Classic werden verboden door de Internationale Wielerunie (UCI). “Ik kreeg alleen nog maar positieve reacties op mijn werk. De preutsheid is bijna volledig weg”, zegt Ellen.

In Puurs-Sint-Amands vond zaterdag de derde editie van het BK Bodypaint plaats. Twee jaar geleden greep Ellen Devos uit Deinze net naast een podiumplaats, nu werd ze door de jury uit 21 deelnemers uitgeroepen tot beste bodypaintster van het land. Niet slecht voor haar tweede wedstrijd.

Thema ‘Netflix’

“Het thema van het BK was ‘Netflix’ en we kregen 6 uur de tijd om ons model volledig af te werken”, vertelt Ellen. “Alles draait tegenwoordig al zo vaak om smartphones, tablets, tv’s en series. Mensen zitten vaak binnen series te bingewatchen op onder andere Netflix, in plaats van boeken te lezen of buiten te komen in de natuur. Dus heb ik besloten om dat gevoel om te zetten in een bodypaint. Dit heb ik gesymboliseerd met een slak, die opgesloten zit in zijn eigen cocon, en een vlinder, die rondfladdert in de vrije natuur. Mijn levend canvas was het model Céline De Cloet. Naast de slak en de vlinder stonden ook twee gezichten op haar lichaam afgebeeld: een gezicht met het licht van een tv-scherm en een gezicht dat baadde in het zonlicht. Op de rug heb ik het contrast geschetst met een tablet aan de linkerkant en een boek aan de rechterkant.”

In een vorig gesprek met Het Laatste Nieuws haalde Ellen al aan dat ze als kind liever tekende en schilderde in plaats van naar televisie te kijken. Ellen behaalde eerst een diploma als kinesiste, begon een paar jaar geleden te experimenteren met kindergrime en ondertussen is ze al even aan de slag als voltijds bodypaintartieste.

Haar eerste grote opdracht kwam er in het voorjaar, toen ze de banner van de E3 BinckBank Classic mocht ontwerpen. Het was de eerste keer dat ze twee lichamen beschilderde tot een kunstwerk, in dit geval een levensechte kikker. Sensueel in plaats van seksueel en allesbehalve vulgair, zo vond Ellen en met haar ook bijna gans Vlaanderen. Maar de Internationale Wielerunie (UCI) dacht daar anders over. De banner werd uiteindelijk verboden en vervangen door een ‘braver’ exemplaar.

“Ik heb in die periode alleen maar positieve reacties gekregen”, zegt Ellen. “De keuze om de affiche in te trekken, kwam er vooral onder druk van de Verenigde Staten, want hier in ons land zette iedereen zich af tegen de beslissing. Bij ons is er nog maar weinig preutsheid als het gaat om bodypainting. De borsten en billen van de modellen worden op voorhand altijd netjes bedekt en mensen beginnen bodypainting meer en meer te zien als een kunstvorm. Dat is ook te merken aan het stijgende niveau: de werken worden steeds kunstiger en de ideeën worden steeds zotter. Volgende weekend sta ik op het festival Elfia, de Nederlandse variant van Elftopia. Daar komen enkele van de beste bodypainters van over de hele wereld op af. Aan leuke opdrachten geen gebrek momenteel”, zegt Ellen.