Ellen (38) opent kledingwinkel naast naaiatelier: “Hier vind je niets boven de 100 euro” Anthony Statius

14 juli 2020

17u18 2 Deinze Ellen Van Gaveren (38) heeft op enkele maanden tijd twee zaken geopend in Deinze. In februari vestigde ze zich met het naaiatelier Mamoiselle Arrangetout in de Kortrijkstraat en op zaterdag 4 juli opende ze in het pand ernaast de deuren van de kledingzaak Je m’appelle Mamoiselle.

Mamoiselle Arrangetout bevindt zich in het vroegere pand van restaurant Caprice, vlak aan het kruispunt De Knok in hartje Deinze. Tijdens de lockdown was oprichtster Ellen Van Gaveren een van de eerste die aan de slag ging om mondmaskers te maken, iets wat ze nog steeds doet. Ondertussen heeft ‘mamoiselle’ Ellen ook het naburige pand, waar vroeger Vivaldis Interim gevestigd was, ingepalmd. Onder de naam Je m’appelle Mamoiselle verkoopt ze er sinds begin juli nieuwe en tweedehandskledij en accessoires.

“Ik ben in 2018 van Heusden naar Deinze verhuisd om hier mijn eigen zaak te starten”, zegt Ellen. “In Mamoiselle Arrangetout kan je terecht voor retouches, maar je kan er ook iets komen drinken. Er ligt heel wat lectuur over mode klaar en iedereen is welkom voor een babbel. Mensen kunnen ook zelf aan de slag in mijn atelier. Men kan er aan eigen projecten werken en daarnaast geef ik kinderkampen en workshops voor volwassenen. Je vindt er ook benodigdheden om zelf te naaien. Ik was goed gestart, maar door het coronavirus ben ik moeten overschakelen op het maken voor mondmaskers. Ik heb eigen modellen voor kinderen, mannen en vrouwen ontworpen.”

“Toen het pand van Vivaldis Interim te huur kwam, heb ik niet getwijfeld”, vervolgt Ellen. “Op enkele weken tijd heb ik hier met een beperkt budget een gezellige winkel voor vrouwen en kinderen ingericht. Je vindt er zowel nieuwe als tweedehandskledij en dit voor een jong en een iets minder jong publiek. Het belangrijkste is dat het betaalbaar blijft. Zo zal je hier geen kledij vinden van meer dan 100 euro. Het is leuker om een tof ensemble te kunnen samenstellen, dan al je geld uit te geven aan één duur kledingstuk. Naast kledij en accessoires vind je hier ook enkele unieke decorstukken, zoals een jukebox van het merk Wurlitzer of een tapijt van Corneille.”

Meer info via de Facebookpagina’s Je m’appelle Mamoiselle en Naaicafé Mamoiselle Arrangetout.