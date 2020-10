Elfdorpen wordt Zeventiendorpen en gaat op tour Anthony Statius

15u36 0 Deinze Zeg niet langer Elfdorpen, maar Zeventiendorpen. Met de fusie in het achterhoofd - Deinze en Nevele tellen samen zeventien deelgemeenten - kreeg het seniorenhuis vrijdag officieel haar nieuwe naam. Maandag vertrekken de medewerkers met de Baraboire-bus op promotour van dorp tot dorp.

In het seniorenhuis Zeventiendorpen - voorheen Elfdorpen - kan je terecht voor thuiszorg, de Minder Mobielen Centrale, het lokaal dienstencentrum en de seniorenconsulent. Ook het consultatiebureau van Kind en Gezin, Leerpunt, het Agentschap Integratie en Inburgering, twee preventiediensten en de zorgraad Eerstelijnszone Schelde Leie zijn er gehuisvest. Tenslotte vind je er ook de residentie Zeventiendorpen met dertig instapklare woningen voor senioren.

De nieuwe naam werd vrijdagnamiddag bekendgemaakt op het Sint-Poppoplein in Deinze. Daar stond de Baraboire-bus, de gele tot mobiele bar omgebouwde schoolbus van Landegemnaar Ward Vandenbulcke, gestationeerd. Met deze bus starten de medewerkers van Zeventiendorpen maandag met een tour door de fusiestad.

“Om de naamsverandering te vieren trekken we van dorp tot dorp om met alle inwoners kennis te maken”, zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “We doen dit op een originele manier en we staan klaar om onze dienstverlening voor te stellen. De tour is volledig coronaproof en we delen naast het Zeventiendorpen-magazine en de 60+ Infogids ook hapjes en drankjes uit. De tour start maandagmiddag om 14 uur in Wontergem.”

Meer info via 09/387.82.80 of zeventiendorpen@deinze.be.