Elfdorpen start opnieuw met fietstochten Anthony Statius

09 juli 2020

08u12 0 Deinze Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen in Deinze start opnieuw met recreatieve fietstochten. Deze konden tijdelijk niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Elfdorpen in Deinze komt opnieuw tot leven na de lockdown. “Op 10 juni heropende het lokaal dienstencentrum de deuren”, zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “De dienstverlening beperkte zich toen tot het seniorenrestaurant, pedicure, ritjes met DE MAX en petanque. Op 1 juli opende de cafetaria en waren gebruikers opnieuw welkom om te komen kaarten of een spelletje rummikub te spelen. Intussen beslisten we om ook de fietstochten opnieuw te laten plaatsvinden. Om veiligheidsmaatregelen is er een beperking van maximum 50 deelnemers per tocht. De eerste fietstocht is een namiddagrit op dinsdag 14 juli naar De Naelde in Kanegem. Verder staan er op donderdag 20 augustus, dinsdag 8 september, donderdag 17 september en donderdag 1 oktober ook nog mooie fietsritten op het programma. Vooraf inschrijven is verplicht via elfdorpen@deinze.be of 09/387.82.80.”

“Daarnaast stelden een aantal vrijwilligers een fietszoektocht samen”, vervolgt de schepen. “Deelnemen is gratis en kan tussen 27 juli en 30 september 2020. De deelnameformulieren zijn te verkrijgen in Elfdorpen op weekdagen tussen 8.30 en 12 uur en tussen 13 en 16.30 uur. Er zijn tien Deinse cadeaubonnen ter waarde van tien euro te winnen.”