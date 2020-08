Elfdorpen organiseert yoga voor senioren Anthony Statius

09 augustus 2020

09u36 0 Deinze Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen in Deinze organiseert in het najaar yogasessies voor senioren. Inschrijven kan begin september.

Of je nu 60+, 70+ of 80+ bent, het is altijd een goed moment om met yoga te starten of te beoefenen. Stap voor stap nemen de yogleraren van lokaal dienstencentrum de senioren mee in oefeningen in staande, zittende en liggende positie. Tussen 6 oktober 2020 en 11 mei 2021 is er wekelijks een les in zaal De Rekkelinge.

Inschrijven kan op 7, 8, 9, 16 of 17 september aan het onthaal in Elfdorpen. Wie zich inschrijft, krijgt een gratis koffie. Meer info via 09/387.82.80 of elfdorpen@deinze.be.