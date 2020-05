Elfdorpen on air nu ook mee te volgen op Facebook Anthony Statius

23 mei 2020

10u55 0 Deinze Het radioprogramma Elfdorpen on air zal maandag iets anders verlopen. Deze keer gaat men twee uur live en kunnen mensen via de Facebookpagina van Radio Tequila ook meekijken met het programma.

Op 25 mei gaat een extra lange uitzending van Elfdorpen on Air in de ether. In plaats van een uur, zal het lokaal dienstencentrum van Deinze zorgen voor twee uur radio. Voor het eerst gaat men ook live op de facebookpagina van Radio Tequila.

“Tijdens deze uitzending belichten we vier dienstverleningen voor onze senioren van Deinze”, zegt presentatrice Eva D’haene. “We starten met De Visite, een nieuwe dienstverlening in samenwerking met de dienst wijkwerken, die zal toegelicht worden door Ilse De Weirdt. Vervolgens komt wijkwerkster Rita Plasschaert aan het woord in verband met de beldienst Oproep 17. We laten ook twee beweegcoaches aan het woord en tenslotte komen twee chauffeurs langs om te vertellen over onze speciale fiets De Max.”