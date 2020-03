Elfdorpen lanceert radioprogramma voor senioren: “Weetjes over het seniorenbeleid én golden oldies” Anthony Statius

01 maart 2020

13u26 0 Deinze Naast een eigen magazine en een Facebookpagina communiceert het lokaal dienstencentrum Elfdorpen binnenkort ook via de radiogolven. Voor de laatste updates over het seniorenbeleid uit Deinze en een reeks golden oldies kunnen oudere Deinzenaren iedere laatste maandag van de maand tussen 11 en 12 uur afstemmen op Radio Tequila voor Elfdorpen on AIR.

Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen wil nog meer senioren bereiken en hiervoor schakelt men de hulp in van de lokale radiozender Radio Tequila. Binnenkort is er Elfdorpen on AIR, een actueel programma op maat van de derde leeftijd.

“Tijdens het uurtje Elfdorpen on AIR wordt telkens een seniorgerelateerd thema toegelicht en worden de komende activiteiten in onze stad overlopen”, zegt Conny De Spiegelaere (CD&V), schepen bevoegd voor seniorenbeleid. “Dit alles zal doorspekt zijn met boeiende interviews en verrassende muziek uit de tijd van toen. Eva D’haene, projectcoördinator van Elfdorpen, is presentator van dienst en vrijwilligers van Radio Tequila zorgen voor de technische ondersteuning.”

“Het is een informatief en hartverwarmend programma, met plaats voor een beetje humor”, zegt Eva D’haene. “We bereiken al veel mensen via onze website, ons magazine en onze Facebookpagina, maar via de radio hopen we een nog grotere doelgroep aan te spreken. De eerste uitzending vindt plaats op maandag 30 maart. In deze aflevering hebben we burgemeester Jan Vermeulen en schepen Conny De Spiegelaere te gast en zij zullen het hebben over het seniorenbeleid in Deinze. Op maandag 27 april laten we Rita Plasschaert en vrijwilligers en passagiers van De Max, de riksja-fiets van Elfdorpen, aan het woord en dit samen met Ilse De Weirdt, die komt spreken over bewegen op verwijzing. De editie daarna komt Hervé Huys vertellen over de Seniorenadviesraad (SAR) en op 29 juni is Hilde Landuyt, het diensthoofd van het Sociaal Huis te gast in de studio. Elke aflevering wordt dus helemaal anders.”

Ook bij Radio Tequila is men enthousiast over de samenwerking. “De senioren vormen een groot deel van ons luisterpubliek”, zegt presentator en medeoprichter Ronny Van De Walle. “Heel wat senioren hebben vragen over wat er reilt en zeilt in Deinze en met dit programma kunnen we hen zo goed mogelijk informeren. Elfdorpen on AIR vormt een mooie aanvulling op onze programmatie.”

Radio Tequila kan je beluisteren op FM 106.2 voor de regio Deinze en op FM 107.8 voor de regio Aalter. Je kan ook meeluisteren op je smartphone, tablet of laptop en dit via www.radiotequila.be.

Meer info via 09/387.82.80, elfdorpen@deinze.be, www.facebook.com/elfdorpen of www.deinze.be/elfdorpen.