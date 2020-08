Elfdorpen lanceert cursus Spaans voor op reis Anthony Statius

17 augustus 2020

15u19 0 Deinze Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen in Deinze start met een nieuwe basiscursus ‘Spaans voor op reis’.

Wie meer wil leren over de cultuur en de gewoonten van Spanje, kan zich inschrijven voor de taalcursus ‘Spaans voor op reis’ van LDC Elfdorpen in Deinze. Je leert er alles wat je nodig hebt om je tijdens een vakantie in Spanje verstaanbaar te maken. Zo leer je jezelf voorstellen, iemand begroeten, iets bestellen en betalen in een restaurant en het uur vragen.

De cursus start op 29 september en loopt tot en met 30 maart 2021. Inschrijven kan op 7, 8, 9, 16 of 17 september aan het onthaal van Elfdorpen. Meer info via het onthaal op het telefoonnummer 09/387.82.80 of elfdorpen@deinze.be.