Elfdorpen herstart haar dienstverlening Anthony Statius

10 juni 2020

Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen heeft vandaag opnieuw de deuren geopend. Tijdens de lockdown was het grootste deel van de dienstverlening niet toegankelijk.

“De nodige veiligheidsmaatregelen en signalisatie binnen de site Elfdorpen staan garant voor een veilige heropening van het lokaal dienstencentrum”, zegt Conny De Spiegelaere (CD&V), schepen bevoegd voor senioren. “Zo kunnen 55-plussers vanaf nu opnieuw gebruik maken van het seniorenrestaurant in het LDC Elfdorpen, na inschrijving met een maximale capaciteit van 15 personen per shift. Er zijn twee shifts per middag. Ook de petanquebanen zullen terug gebruikt kunnen worden met maximaal twaalf deelnemers per namiddag. De ritten met DE MAX worden later in de loop van de maand juni heropgestart. Deelname aan één van bovenvermelde activiteiten kan alleen na reservatie.”

Het nieuwe ELFDORPEN-magazine, met informatie over het lokaal dienstencentrum, de thuiszorgdiensten, de Minder Mobielen Centrale en het seniorenhuis, is af te halen in Elfdorpen of in het gemeentehuis van Nevele.