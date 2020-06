Elfdorpen helpt zestigplussers met belastingaangifte Anthony Statius

05 juni 2020

16u36 0 Deinze Lokaal dienstencentrum Elfdorpen in Deinze helpt zestigplussers met het invullen van hun belastingaangifte. Vanaf maandag 8 juni kunnen zij daarvoor terecht bij de seniorenconsulent.

Na telefonisch contact kunnen alle Deinzenaren ouder dan 60 jaar een afspraak maken om de belastingaangifte te laten invullen in lokaal dienstencentrum Elfdorpen of in het gemeentehuis van Nevele. “Wegens de coronamaatregelen werden alle invulsessies van de FOD Financiën op locatie geannuleerd,” zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “Dat was ook het geval in Deinze, waar in mei en juni een aantal invulsessies gepland waren. Om dit op te vangen zal de seniorenconsulent van Deinze ondersteuning voorzien aan alle 60-plussers van onze stad.”

“Deze dienstverlening start op maandag 8 juni en eindigt op dinsdag 30 jun. Ze wordt aangeboden in lokaal dienstencentrum Elfdorpen op maandag en dinsdag en in het gemeentehuis van Nevele op donderdag. Afspraken zijn enkel mogelijk na telefonisch contact via 09/387.82.80", besluit de schepen.