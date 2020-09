Elfdorpen breidt dienstverlening uit Anthony Statius

28 september 2020

13u26 1 Deinze Elfdorpen, het lokaal dienstencentrum van Deinze, breidt haar dienstverlening uit. Vanaf oktober kan je bij de seniorenconsulent terecht om je pensioen of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aan te vragen.

Vanaf donderdag 1 oktober vindt er een verschuiving van dienstverlening van het Sociaal Huis Deinze naar Elfdorpen plaats. Vanaf dan kan je bij de seniorenconsulent terecht voor alle aanvragen voor pensioenen en zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dat kan na afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag telkens tussen 9 en 12 uur en 14 en 16 uur. De inwoners van de zes ‘Nevelse’ dorpen kunnen terecht in het Sociaal Huis Nevele in het gemeentehuis in de Cyriel Buyssestraat 15.

Meer info via 09/387.82.80 of seniorenconsulent@deinze.be.