Elf chauffeurs moeten wagen laten staan bij controle Wouter Spillebeen

17 december 2019

15u47 24 Deinze Bij een alcoholcontrole in politiezone Deinze-Zulte-Lievegem in de nacht van zaterdag op zondag hebben elf chauffeurs hun rijbewijs moeten inleveren.

De politie onderwierp chauffeurs aan alcoholcontroles op verschillende plaatsen in het grondgebied. 173 bestuurders moesten in de zogenaamde ‘snuffelaar’ blazen en bij 19 van hen gaf het apparaat aan dat er een ademtest moest gebeuren. Van die 19 chauffeurs bliezen er uiteindelijk nog acht ‘safe’. Vijf bestuurders hadden het resultaat ‘alarm’ en zes chauffeurs bliezen positief. Zij moesten een boete betalen en de wagen even laten staan.

Daarnaast schreef de politie ook processen-verbaal uit voor een niet-verzekerd voertuig, een chauffeur die door het rood reed en een bestuurder zonder geldig rijbewijs.