Eindelijk nog eens koers in Deinze: 131 renners rijden door Bachte Anthony Statius

27 september 2020

16u10 0 Deinze In wielerstad Deinze mocht vandaag (zondag) de eerste koers sinds de corona-uitbraak georganiseerd worden. Deze eer was weggelegd voor de Werkende Wielervrienden Bachte. Van de 385 geïnteresseerde renners stonden er uiteindelijk 131 aan de startstreep.

Nadarhekken, seingevers en klapstoelen langs de weg. De koers is terug in Deinze, al blijft het voorlopig bij deze ene wielerwedstrijd voor elite zonder contract in deelgemeente Bachte-Maria-Leerne. Eddy Van den Driessche, secretaris van de organisatie ‘De Werkende Wielervrienden Bachte’, is blij dat er nog eens gekoerst mag worden.

“Jaarlijks organiseren wij drie wielerwedstrijden en door het coronavirus hebben we de eerste twee moeten afgelasten”, zegt Eddy. “Voor onze septemberkoers kregen we gelukkig wel de toelating van de stad Deinze. Uiteraard werden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Er werden nadarhekken geplaatst ter hoogte van de start en de aankomst en daar waren enkel verzorgers toegelaten. We kunnen moeilijk inschatten hoeveel volk er is komen opdagen, want de toeschouwers staan verspreid langs het parcours.”

Over het aantal deelnemers heeft Eddy wel exacte cijfers. “Omdat er zo weinig koersen doorgaan, was de interesse groot. In totaal waren er 385 kandidaten, maar er mochten maar 175 renners zich inschrijven. Uiteindelijk kwamen er 131 opdagen, een beetje jammer voor die andere jongens, die wilden meedoen, maar geen kans kregen. Desalniettemin een mooie opkomst want er valt geen prijzengeld te winnen. Die jongens zijn blij dat ze eens mogen koersen, en wij zijn tevreden dat we hen die kans kunnen geven.”