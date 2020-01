Einde verhaal voor Truckfun: “Risico te groot mocht er iets misgaan” Anthony Statius

07 januari 2020

14u57 0 Deinze Na vijftien edities houdt de organisatie van Truckfun ermee op. In 2018 denderden de vrachtwagens voor de laatste keer door Deinze en de totaalopbrengst van de voorbije vijftien jaar werd afgeklopt op meer dan 20.000 euro voor verscheidene goede doelen. “Door een gewijzigde wetgeving kunnen we als bestuurders van de vzw aansprakelijk gesteld worden, indien er iets misgaat. Dat risico willen we niet lopen”, klinkt het.

Truckfun vierde op zaterdag 6 oktober 2018 nog haar kristallen jubileum. Met een recordopbrengst van 2.400 euro, tachtig deelnemende chauffeurs en zo’n 900 bezoekers sprak de organisatie over een groot succes. Vorig jaar bleef het echter stil. Geen toeterende colonne vrachtwagens in de Leiestad, geen gratis ritjes en geen volksfeest op de parking van de Brielpoort.

“We hebben beslist om te stoppen met Truckfun”, zeggen mede-organisatoren Willy Cools en Noël De Clercq. “De belangrijkste reden is de gewijzigde wetgeving voor vennootschappen. In 2015 hebben wij een vzw opgericht en indien er iets zou misgaan, bijvoorbeeld een ongeval met een van de vrachtwagens, dan was de vzw aansprakelijk. Maar sinds kort kunnen ook de medebestuurders van een vzw gemakkelijker aansprakelijk gesteld worden. Een te groot risico dat we niet willen nemen. Gedurende vijftien jaar Truckfun is er nooit een accident gebeurd, maar het kan altijd.”

Wil jij ook voor één dag eens de grootste zijn in het verkeer? Met deze slogan werd Truckfun in 2003 opgericht. “Het idee ontstond in 2002 op het VTI van Deinze”, zegt Willy Cools. “De verkeerswerkgroep Deinze en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (Staph) wilden iets doen voor andersvaliden, kinderen en ouderen; mensen die zwak en minder mobiel zijn in het verkeer. De groep kwam voor het eerst samen naar aanleiding van het overlijden van Melissa Vanderstraeten, het 16-jarige meisje dat slachtoffer werd bij een verkeersongeval. Tijdens demonstraties op een klein parcours in het VTI van Deinze kon iedereen eens meerijden met een vrachtwagen en zo was het idee voor Truckfun geboren. In 2003 verhuisden we naar de parking van de Brielpoort waar jong en oud ieder jaar de kans kreeg om mee te rijden met een van de vrachtwagens. Het eerste jaar namen er 18 chauffeurs deel en op het einde waren dat er zo’n tachtig, die ieder jaar zo’n 500 mensen een leuk ritje bezorgden.

Naast de gratis ritjes was er ook heel wat randanimatie voorzien, waaronder een tekenwedstrijd en een tombola. De opbrengst van Truckfun ging ieder jaar naar lokale goede doelen. In totaal werd meer dan 20.000 euro weggeschonken. “Een bijkomende reden dat we ermee stoppen is dat we vanaf nu de volledige Brielpoort moeten afhuren, indien we de parking willen gebruiken”, zegt Noël. “Het is allemaal niet meer zo gemakkelijk als vroeger om iets te organiseren en alles wordt duurder. We stoppen op een hoogtepunt en we blikken terug op mooie jaren. Truckfun was een topevenement in Deinze en dit was nooit mogelijk geweest zonder de steun van de sponsors, de vrijwilliger, de bezoekers en de vrachtwagenchauffeurs. Wij willen dan ook graag iedereen bedanken die aan Truckfun heeft meegewerkt.”