Eigenaars Bachtekerke toveren ‘t Lusthof om tot een gezellig eetcafé Anthony Statius

28 februari 2020

11u29 9 Deinze Bachte-dorp heeft er binnenkort een nieuwe horecazaak bij. Pieter De Troyer (38) en Violaine De Clercq Van Hecke (37) openen eind maart een gezellig eetcafé in het pand van de voormalige brasserie ‘t Lusthof. Sommelier Laurens De Smet (33) en zijn verloofde Ilse Desmet (28) worden het gezicht van de zaak.

Chef-kok Pieter De Troyer heeft de wind in de zeilen. In 2018 opende hij samen met zijn vrouw Violaine het restaurant Bachtekerke aan de pittoreske oever van de oude Leiearm in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) en datzelfde jaar bekroonde de culinaire gids Gault&Millau zijn zaak met een score van 14 punten én de titel ‘terras van het jaar’. Nu steekt het koppel de Leernsesteenweg (N466) over en eind maart openen ze hun tweede zaak Bachtecafé, op een steenworp van Bachtekerke.

“Het idee om een tweede zaak te beginnen ontstond tijdens de zoektocht naar parkeergelegenheid voor onze klanten”, vertelt Violaine. “In het straatje naar Bachtekerke is niet veel plaats en veel mensen parkeerden vroeger hun wagen op de parking van het Dienstverleningscentrum Heilig Hart. Dit kan nu enkel nog ‘s avonds en in het weekend, mits betaling van 3 euro. Toen we vernamen dat brasserie ‘t Lusthof stond over te nemen, hebben we niet lang getwijfeld. De parking van ‘t Lusthof werd ondertussen al uitgebreid met een dertigtal plaatsen, maar ook met de voormalige brasserie hebben we plannen.”

“Wat dit dorp nog niet heeft, is een gezellig eetcafé waar iedereen welkom is”, vervolgt Violaine. “Dat wordt dan ook het concept van onze nieuwe zaak Bachtecafé. Je bent er welkom voor een drankje, maar je zal er ook iets lekker kunnen eten. Er komt een open grill en er zal kip aan het spit te verkrijgen zijn, maar ook spaghetti, stoverij met verse frietjes of een frisse salade komen op de kaart. We werken zoveel mogelijk met streekproducten, zoals varkensvlees van Brasvar uit Nevele. In Bachtekerke ligt de focus meer op het tafelen, maar in het eetcafé mikken we op een lossere sfeer, een leuke ontmoetingsplaats waar je met de kinderen naartoe kan. In de namiddag zijn er ook verse pannenkoeken en vers roomijs te verkrijgen. Pieter en ik blijven vooral actief in Bachtekerke, maar onze huidige sommelier Laurens en zijn verloofde Ilse zullen Bachtecafé uitbaten.”

De renovatiewerken in het pastoriegebouw zijn ondertussen al weken bezig en Pieter en Violaine hopen eind maart hun nieuwe zaak te kunnen openen. “Aan de buitenkant verandert er bijna niets, maar binnenin zal het pand onherkenbaar zijn. De typische kleine ruimtes in ‘t Lusthof werden opengetrokken tot een grote eetruimte en achteraan komt een toog van zeven meter lang. Ook boven is er een eetzaal met een aparte bar en verder zijn er nog twee kleinere zaaltjes voor onder andere vergaderingen. In de zomermaanden kunnen de gasten nog steeds terecht op het mooie terras.”

Bachte Café bevindt zich op de hoek van de Leernsesteenweg (N466) en de Vosselarestraat. Meer info via www.bachtecafé.be.