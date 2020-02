Eetfestijn voor triatleet Senne Anthony Statius

19 februari 2020

09u27 0 Deinze De ouders van triatleet Senne Claeys uit Aalter organiseren op zondag 23 februari een eetfestijn om hun zoon te steunen. Vorige zomer ging de jongen nog kersen van het Meigemse Fruitbedrijf Cocquyt verkopen.

Senne Claeys (13) uit Lotenhulle droomt ervan om ooit de Iron Man in Hawaï te winnen. Omdat triatlon geen goedkope sport is en omdat zijn ouders het niet zo breed hebben, organiseerde het gezin vorige zomer een actie waarbij Senne kersen van Fruitbedrijf Cockuyt ging verkopen. Uiteindelijk kon de jongen 250 kilogram kersen aan de man brengen. Als tweede actie organiseert het gezin een eetfestijn.

Het eetfestijn voor Senne vindt plaats in Guldensporenplein 9 in Lotenhulle. Op het menu staan frietjes met stoofvlees of een vegetarisch alternatief. Tickets kosten 15 euro en 28 euro voor wie ook een dessertbuffet wil. Wie enkel een dessertbuffet wil betaalt 13 euro. Tickets voor kinderen kosten 10 euro. De deuren gaan open vanaf 12 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina ‘Senne naar Hawai’, sennenaarhawaimail.com of 0495/41.73.02.