Eerste zwemmers duiken in het water van Palaestra Anthony Statius

01 juli 2020

17u38 2 Deinze Sportcomplex Palaestra in Deinze heeft vandaag (woensdag) voor het eerst sinds de lockdown de deuren geopend voor het publiek. Van een massale overrompeling was nog geen sprake, maar de eerste zwemmers leefden zich alvast uit in het water.

Door het minder goede weer was de eerste dag van de zomervakantie de perfecte gelegenheid om te gaan zwemmen. In het zwembad van Deinze kwamen de eerste bezoekers al een duik nemen. Mathis Morlion (10) en zijn zus Amélie (6) leefden zich uit samen met hun nicht Lotte Antonissen (13). “Voor de lockdown kwamen wij hier om de twee weken zwemmen”, zegt Mathis. “De voorbije weken hebben we af en toe gezwommen in de oude Leiearm in Astene, maar dat is toch hetzelfde niet. Hier is het water toch wat warmer. We zijn blij dat we terug welkom zijn.”

Circulatieplan

De sportdienst en de redders werkten een circulatieplan uit en er werden strenge maatregelen genomen in en rond het zwembad. Zwemmen kan voorlopig enkel op reservatie. “In de voormiddag is het zwembad enkel toegankelijk voor groepen, maar voorlopig waren er nog geen inschrijvingen”, zegt Christine Van Maldeghem van de sportdienst. “In de namiddag en avond hebben we wel al veel reservaties. We werken met bubbels van telkens anderhalf uur en tussen ieder tijdslot wordt alles goed ontsmet.”